GOREO OTPAD U OTVORENOJ KASETI: Lokalizovan požar na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Željkovac“ u Leskovcu

Požar koji je izbio na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Željkovac“ u Leskovcu je lokalizovan. Trenutno se vrši dogašivanje posledica vatrene stihije. Goreo je čvrst komunalni otpad u otvorenoj kaseti ove deponije, a vatra se pojavila noćas, oko dva sata posle ponoći.

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Pripadnici leskovačkog Sektora za vanredne situacije su odmah izašli na teren sa 18 svojih pripadnika i osam vatrogasnih vozila. U gašenju vatrene stihije učestvovali su i zaposleni preduzeća „Porr Verner Veber“(PVV) kojem je Leskovac, u javno-privatnom partnerstvu, poverio prikupljanje i odlaganje otpada, a dopremanjem vode u cisternama pomagali su im i radnici leskovačkih javno kumunalnih preduzeća „Vodovod“ i „Grdelica“.

Po izbijanju požara PVV je aktivirao i svoj sistem za reagovanje u ovakvim situacijama, dok je teška mehanizacija zemljom prekrivala požarište i tako sprečavala ponovnu pojavu vatre.

- Na vreme se reagovalo. Učinili smo sve što je neophodno da ovaj požar ne dobije šire razmere. Situacija na deponiji je sada pod kontrolom. Vrši se dogašivanje požara i očekujemo da i taj posao okončamo do kraja dana. Stanje na terenu će morati da se prati u dužem vremenskom periodu kako bi bili potpuno sigurni da se nećemo ponovo suočiti sa izbijanjem vatre – kazao je Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave u Leskovcu.

Pretpostavlja se da je do požara došlo usled samozapaljenja, ali će odgovor na ovo pitanje dati istraga koja je u toku. Na regionalnu sanitarnu deponiju „Željkovac“ odlaže se otpad iz više lokalnih samouprava na jugu zemlje. Jedna je od prvih u Srbiji koja je izgrađena po najvišim standardima u oblasti tretiranja i odlaganja čvrstog komunalnog otpada.