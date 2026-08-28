SPREČENO ŠIRENJE VATRE: Požar na Stolovima pod kontrolom vatrogasaca

Situacija na požarištu na planini Stolovi znatno je bolja nego prethodnih dana, a vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom i rad na lokalizaciji požara koji je na nepristupačniom terenu zahvatio oko 200 hektara niskog rastinja, ne ugrozivši ni objekte, ni stanovništvo.

G.Šljivić

- Na terenu je 30 vatrogasaca sa deset vozila kojima u gašenju pomažu pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i radnici „Srbijašuma“. Izgradili smo dve protivpožarne „pruge“, ukupne dužine oko 2,5 kilometara, koje sprečavaju dalje širenje vatre - raportira Pero Luković, komadant VSB Kraljevo.

G.Šljivić

Prema njegovim rečima, radnici „Srbijašuma“ sa svojom mehanizcijom dodatno prokopavaju i proširuju šumske puteve kako bi vatrogasna vozila mogla da se što više približe požarištu.

I na Goču, gde je vatrena stihija zahvatila 10 hektara borove i mešivite šume, situacija je stabilna, a u intervenciji učestvuje ukupno 10 vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca, kao i 12 pripadnika kraljevačkog Odreda Žandarmerije.