Srbija

BEZ SAOBRAĆAJA OD 7 DO 16 ČASOVA: Izgradnja kanalizacione mreže Subotici od 31. avgusta do 30. septembra

Ljiljana Preradović

28. 08. 2026. u 11:07

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U OKVIRU projekta „Čista Srbija“ nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacione mreže radi povezivanja na kućne priključke, zbog čega će u Ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa Ulicom Jovana Mikića do raskrsnice sa Ulicom 51. divizije, doći do obustave saobraćaja i zatvaranja ulica.

БЕЗ САОБРАЋАЈА ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА: Изградња канализационе мреже Суботици од 31. августа до 30. септембра

Foto :V.Mitrić

Radovi su planirani da traju u fazama, počevši od raskrsnice sa Ulicom  Jovana Mikića, u periodu od 31. avgusta  do 30. septembra, pri čemu bi potpuno zatvaranje ulica bilo u periodu od 7  do 16  časova, nakon čega bi se saobraćaj redovno odvijao.

Tokom prve faze  za vreme izvođenja radova dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Jovana Mikića do raskrsnice sa ulicom Kruševačka, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Kruševačka postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miroslava Antića, a ulica Titusa Dugovića postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa Timočkom.

U drugoj fazi radova,  dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Kruševačka do raskrsnice sa ulicom Vardarska, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Vardarska postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miroslava Antića, a ulica Makarska postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa Timočkom.

U fazi tri za vreme izvođenja radova dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Vardarska do raskrsnice sa ulicom Rumska, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Rumska postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miroslava Antića.

U fazi četiri za vreme izvođenja radova dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Rumska do raskrsnice sa ulicom Ernea Kiša, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Ernea Kiša postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miroslava Antića, a Ernea Kiša sa druge strane od Timočke ulice.

U fazi pet  za vreme izvođenja radova dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Ernea Kiša do raskrsnice sa ulicom Gospićka, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Gospićka postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miroslava Antića.

U fazi šest  za vreme izvođenja radova dolazi do zatvaranja saobraćaja u ulici Milutina Uskokovića, od raskrsnice sa ulicom Gospićka do raskrsnice sa ulicom 51 Divizije, za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ulica Učiteljska postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Majšanski put.

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