Srbija

CENTAR ZA KULTURU KUČEVO: Sutra izložba crteža, skulptura i slika

Dušanka Novković

28. 08. 2026. u 10:27

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KUČEVO – U subotu, 29. avgusta, u Centru za kulturu „Dragan Kecman“ u Kučevu otvara se nova izložba.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КУЧЕВО: Сутра изложба цртежа, скулптура и слика

D.N.

Svoje crteže, skulpture i slike izložiće dva autora - Rade Prvulović i Slađa Milovanović, članovi ULIS „Milena Pavlović Barili“ iz Požarevca. Izložba se otvara u galeriji Centra za kulturu, u 19 sati.

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