Srbija

PRIJAVLJENO 1.250 TAKMIČARA: Završne pripreme za uličnu atletsku trku u Kraljevu

Goran Ćirović

28. 08. 2026. u 10:41

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Treća, međunarodna ulična atletska trka pod nazivom „Trka Kraljeva-Trka za dečju radost“, u gradu na Ibru biće održna u nedelju, 30. avgusta, uz učešće oko 1.250 takmičara iz svih krajeva Srbije i iz celog sveta.

ПРИЈАВЉЕНО 1.250 ТАКМИЧАРА: Завршне припреме за уличну атлетску трку у Краљеву

G.Šljivić

Kao i prethodne dve godine, veći deo sredstava od kotizacije učesnika, odnosno prodaje startnih brojeva, kao i prilozi donatora, biće prosleđeni u humanitarne svrhe, odnosno za podršku aktivnostima kraljevačkog SOS Dečjeg sela.

Takmičari će se nadmetati na pet i deset hiljada metara, kao i u nordijskom hodanju na pet kilometara. Start je na Trgu srpskih ratnika u 9 sati, a trasa potom vodi Omladinskom, Čika Ljubinom i Ulicom 4. kraljevačkog bataljona, preko starog mosta, Žičkom i Ulicom Milomira Glavčića, novim mostom, Skopljanskom, Karađorđevom, Ulicama Olge Jovičić Rite, Dimitrija Tucovića, Vojvode Putnika i Miloša Velikog, sve do cilja na centralnom gradskom trgu.

Prema najavi organizatora, od 7 pa do 14 sati, u ulicama kojima prolazi trasa biće privremeno obustavljen ili redukovan saobraćaj.

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