Srbija

MUZIČKI FESTIVAL: U Sunčanom parku sutra besplatna „Inkluzijada“

Dušanka Novković

28. 08. 2026. u 10:25

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POŽAREVAC – U subotu, 29. avgusta, u Požarevcu se održava besplatan muzički festival „Inkluzijada“.

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ: У Сунчаном парку сутра бесплатна „Инклузијада“

D.N.

Cilj ovog festivala jeste da pokaže da inkluzija ne znači samo uklanjanje prepreka u obrazovanju ili zapošljavanju, već i stvaranje mogućnosti da svi ravnopravno učestvuju u kulturnom, društvenom i zabavnom životu. Festival se održava u Sunčanom parku, na letnjoj bini Centra za kulturu, od 19 sati.

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