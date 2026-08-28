MUZIČKI FESTIVAL: U Sunčanom parku sutra besplatna „Inkluzijada“
POŽAREVAC – U subotu, 29. avgusta, u Požarevcu se održava besplatan muzički festival „Inkluzijada“.
Cilj ovog festivala jeste da pokaže da inkluzija ne znači samo uklanjanje prepreka u obrazovanju ili zapošljavanju, već i stvaranje mogućnosti da svi ravnopravno učestvuju u kulturnom, društvenom i zabavnom životu. Festival se održava u Sunčanom parku, na letnjoj bini Centra za kulturu, od 19 sati.
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