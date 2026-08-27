Srbija

POČINJE „ZLATNA JESEN“ U GUDURICI: U slavu berbe grožđa i multikulturalnosti

Јелена Баљак
Jelena Baljak

27. 08. 2026. u 18:30

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TRADICIONALNA manifestacija „Zlatna jesen“ biće održana od 28. do 30. avgusta u vršačkom selu Gudurica, poznatom po vinogradarstvu i proizvodnji vina.

ПОЧИЊЕ „ЗЛАТНА ЈЕСЕН“ У ГУДУРИЦИ: У славу бербе грожђа и мултикултуралности

Foto: J.Baljak

Na ovaj način meštani obeležavaju početak berbe, uz osvrt na kulturnu i gastronomsku tradiciju tog multinacionalnog kraja.

Program počinje sutra od 18 časova u etno-kući Udruženja žena „Bogatstvo različitosti“, gde će svoje rukotvorine i kulinarske specijalitete predstaviti žene iz više okolnih sela.

Subota je, po tradiciji, sportski dan, jer se organizuju takmičenja u pucanju glinenih golubova, šahu i pikadu, a posebna atrakcija tog dana biće i pečenje vola na ražnju.

U nedelju će lovci u seosku parku organizovati takmičenje u kuvanju gulaša, a biće tu i boćanja, kao i tradicionalni dečji maskenbal.

Svake večeri, na bini u centru sela nastupaće folklorni ansambli, a potom će koncerte držati estrane zvezde. U petak će pevati Snežana Babić Sneki, u subotu Mitar Mirić, a u nedelju Minja bend.

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