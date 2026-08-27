FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNICIMA: Paraćincima predstavljeni programi Ministarstva privrede
U PARAĆINASKOM Startap centru u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja zainteresovanim privrednicima i preduzetnicima predstavljeni su aktuelni konkursi Ministarstva privrede.
Prisutni su mogli da čuju koje finansijske mere podrške mogu da dobiju mikro, mala i srednja preduzeća ako ispunjavaju uslove nekog od raspisanih konkursa.
Kako je objasnila Milica Čukarić, predstavnica Regionalne agencije za ekonomski razvoj, među devet programa koje je objavilo ministarstvo nalazi se i program namenjen sredinama iz treće i četvrte grupe rzavijenosti, u koje spada i opština Ćuprija, čiji će privrednici, ako ispune uslove, moći da dobiju sto posto bespovratnih sredstava za nabavku opreme, sirovina, repromaterijala i za unapređenje poslovanja.
Ona je navela da programi koje se sprovode u saradnji sa Fondom za razvoj omogućavaju i do 50 odsto bespovratnih sredstava, dok drugu polovinu privrednici mogu da finansiraju iz sopstvenog učešća ili iz kredita Fonda za razvoj po kamati od 2,5 odsto.
Posebni konkursi namenjeni su ženama preduzetnicama koje su vlasnice kompanija koje se bave prerađivačkom delatnošću. One takođe dobijaju do 50 odsto bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja, baš kao i mladi do 35 godina ako otvaraju sopstvene firme.
Na ovoj prezentaciji prisutni su mogli takođe da čuju da su neki programi namenjeni posebnim sektorima i to prehrambenom pod uslovom da firma koristi domaće sirovine, a u toj grupi su i firme koje se bave proizvodnjom nameštaja i obradom drveta.
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