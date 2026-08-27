Srbija

FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNICIMA: Paraćincima predstavljeni programi Ministarstva privrede

Зорана Рашић
Zorana Rašić

27. 08. 2026. u 17:16

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U PARAĆINASKOM Startap centru u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja zainteresovanim privrednicima i preduzetnicima predstavljeni su aktuelni konkursi Ministarstva privrede.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПРИВРЕДНИЦИМА: Параћинцима представљени програми Министарства привреде

Foto: Fejsbuk/RISC

Prisutni su mogli da čuju koje finansijske mere podrške  mogu da dobiju mikro, mala i srednja preduzeća ako ispunjavaju uslove nekog od raspisanih konkursa.

Kako je objasnila Milica Čukarić, predstavnica Regionalne agencije za ekonomski razvoj, među devet programa koje je objavilo ministarstvo nalazi se i program namenjen sredinama iz treće i četvrte grupe rzavijenosti, u koje spada i opština Ćuprija, čiji će privrednici, ako ispune uslove, moći da  dobiju sto posto bespovratnih sredstava za nabavku opreme, sirovina, repromaterijala i za unapređenje poslovanja.

Ona je navela da programi koje se sprovode u saradnji sa Fondom za razvoj omogućavaju i do 50 odsto bespovratnih sredstava, dok drugu polovinu privrednici mogu da finansiraju iz sopstvenog učešća ili iz kredita Fonda za razvoj po kamati od 2,5 odsto.

Posebni konkursi namenjeni su ženama preduzetnicama koje su vlasnice kompanija koje se bave prerađivačkom delatnošću. One takođe dobijaju do 50 odsto bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja, baš kao i mladi do 35 godina ako otvaraju sopstvene firme.

Na ovoj prezentaciji prisutni su mogli takođe  da čuju da su neki programi namenjeni posebnim sektorima i to prehrambenom pod uslovom da firma koristi domaće sirovine, a u toj grupi su i firme koje se bave proizvodnjom nameštaja i obradom drveta.

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