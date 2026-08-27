Srbija

ZA SPORT OVE GODINE IZDVOJENO VIŠE OD MILIJARDU DINARA: Tatjana Medved i Ognjen Cvjetićanin posetili sportske klubove u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

27. 08. 2026. u 14:36

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POSETOM Košarkaškom klubu „Star“, ženskom Košarkaškom klubu „Proleter“ i Rvačkom klubu „Vojvodina“ članica Gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ognjen Cvjetićanin, započeli su obilaske sportskih klubova u Novom Sadu uoči nove takmičarske sezone.

ЗА СПОРТ ОВЕ ГОДИНЕ ИЗДВОЈЕНО ВИШЕ ОД МИЛИЈАРДУ ДИНАРА: Татјана Медвед и Огњен Цвјетићанин посетили спортске клубове у Новом Саду

FOTO: Grad Novi Sad

Tatjana Medved je naglasila je su ovgodišnja izdvajanja za sport u gradskom budžetu premašila milijardu dinara, i da je za programe korišćenja  gradskih sportskih objekata bez naknade izdvaja se gotovo 400 miliona dinara.

  - Time klubove rasterećujemo jednog od njihovih najvećih troškova i omogućavamo im da više sredstava usmere na sportiste, trenere, mlađe kategorije i takmičenja - istakla je Tatjana Medved. -  Grad i kroz druge resore obezbeđuje uslove da sportske organizacije svoje aktivnosti realizuju sa što manje dodatnih troškova.

FOTO: Grad Novi Sad

Kroz sistem upravljanja i održavanja gradske imovine, kako je dodala,  obezbeđuje se održavanje velikog broja sportskih terena i objekata, pa su sportske organizacije u značajnoj meri rasterećene i tih izdataka.

- Pored tekućeg finansiranja, jedan od najvažnijih segmenata su kapitalna ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, uključujući sportske objekte, terene, bazene, kao i izgradnju i renoviranje školskih sportskih sala. Grad ima odličnu saradnju sa Vladom Srbije i Ministarstvom sporta - rekla je Tatjana Medved.

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