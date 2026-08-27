AUTO SEDIŠTA I KOLICA ZA NAJMLAĐE ŽITELJE SMEDEREVA: Podrška mladim roditeljima nastavlja se i ubuduće
U Gradskoj upravi u Smederevu danas je nastavljena podela kolica i auto-sedišta za bebe rođene od 1. januara ove godine. Reč je o akciji koja predstavlja deo sistemskih mera koje Grad sprovodi u cilju podrške roditeljstvu i kreiranja sigurnog okruženja za rast i razvoj dece.
Okupljenim roditeljima obratila se gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović, naglasivši da ova podrška nije jednokratna akcija, već jasna poruka da je briga o najmlađim stanovnicima apsolutni prioritet lokalne samouprave.
- Naš glavni cilj kroz sve projekte koje realizujemo jeste da izgradimo sigurno, podsticajno i bezbrižno okruženje za svako dete. Svaka nova kolevka i svaka beba jesu najveća pobeda našeg grada. Osnaživanje porodice na lokalnom nivou deo je šire državne politike. Vođena vizijom predsednika Aleksandra Vučića, lokalna samouprava duboko veruje da je ulaganje u decu najsigurnija investicija u budućnost Smedereva i cele Srbije - izjavila je gradonačelnica.
Gradonačelnica je podsetila da je lokalna samouprava u Smederevu među prvima u Srbiji započela sa podelom auto- sedišta, a od ove godine i kolica, što će i ubuduće biti praksa.
Kolica i auto-sedišta, u okviru današnje podele dobilo je 63 mališana.
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