POŽARI NA JUGU SRBIJE POD KONTROLOM VATROGASACA: Vatrenom stihijom zahvaćeni atari seoskih naselja u Vranju i Lebanu
Prema poslednjim informacijama iz leskovačkog Sektora za vanredne situacije požar koji je, utorak uveče, izbio u ataru sela Slišane, na teritoriji Lebana, je pred lokalizacijom, dok se borba sa vatrenom stihijom u vranjskom selu Lukovo nastavlja, sa ciljem da se zaustavi njeno širenje prema okolnim naseljima.
Očekuje se da i ovaj požar, u toku dana, bude stavljen pod kontrolu vatrogasaca-spasilaca.
Kod Vranja trenutno nema ugroženih naselja, objekata ni ljudi, a očekivanja su da bi i ovaj požar mogao da bude uskoro lokalizovan, a potom i ugašen. Požar je zahvatio velike površine uglavnom pod niskim rastinjem i šumom, a iz atara Lukova širio se ka selu Barelić i Srednji Del.
Problem je nepristupačan i brdsko-planinski teren, pa se zbog toga situacija i na ovom području neprekidno prati dronovima što vatrogascima-spasiocima pomaže da na vreme uvide kritične tačke i da efikasnije intervenišu.
Već nekoliko dana na terenu su desetine vatrogasaca i veliki broj motornih vozila. Do pojedinih delova terena zahvaćenih požarom može da se stigne samo pešice, pa vatrogasci prelaze i po nekoliko kilometara, sa naprtnjačama na leđima. Poseban problem sve vreme im pravi vetar od čega zavisi i budući razvoj situacije, ali nadležni, prema trenutnom stanju, očekuju skoro lokalizaciju.
Ovaj požar ugrozio je više od 20 kuća i devet štala, a iz Lukova je evakuisano devet meštana. Vatrogasci su sve vreme prvenstveno bili fokusirani na zaštitu ljudi i njihove imovine, u čemu su uspeli.
U Slišanu je stanje mirno. Povremeno se javlja dim, pa su pripadnici Sektora za vanredne situacije u Leskovcu i dalje na terenu. Oni će ostati na ovom području i spremni su da reaguju ukoliko se za tim bude ukazala potreba. Opreznost je veća i zbog blizine Radan planine.
U gašenju vatrene stihije, učestvovala su 44 vatrogasca sa područja Jablaničkog okruga, sa 14 vozila, a pomoć im je stigla i od kolega iz Niša i Prokuplja. Teško je proceniti površinu koja je gorela, ali se veruje da je, uključujući i ranije požare na ovoj lokaciji, opožareno oko 70 hektara zemlje. Gorela je trava, nisko rastinje i šuma, a požar je došao na nekoliko metara od prvih kuća u Slišanu.
Zbog toga je preventivno evakuisano osam osoba, iz četiri domaćinstva, koji su se u međuvremenu vratili svojim kućama. Izgorelo je nekoliko pomoćnih zgrada koje su urasle u rastinje, pa nisu mogle da budu uočene, ali je važno da požar nije zahvatio ni jedan od stambenih objekata i da nije bilo ugroženih ljudi.
I u Leskovcu, kao i u Vranju, ističu da su sve vreme imali izuzetnu podršku meštana, lokalnih samouprava i njihovih komunalnih preduzeća, kao i pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, što je, kako ističu, bilo izuzetno važno za efikasan rad vatrogasaca na ovim izuzetno nepristupačnim terenima.
GAŠENjE I IZ VAZDUHA
Vranjski vatrogasci su imali i podršku iz vazduha. U akciji su učestvovala četiri helikoptera, kao i avion „Iljušin“, koji je izvršio jedan nalet, a očekuje se da se podrška helikopterskih jedinica i kolega iz inostranstva nastavi, gde god se za tim bude ukazala potreba. I ova podrška bila je izuzetno važna u gašenju vatre koja se sa brda spuštala ka nekoliko kotlina.
Preporučujemo
SUTRA SUZBIJANjE AMBROZIJE U PARAĆINU: Upozorenje pčelarima da zatvore košnice
26. 08. 2026. u 21:38
ACINA ZELENA UČIONICA: Sećanje na rano preminulog Lešničanina
26. 08. 2026. u 20:19
NEĆE KONCERT DINA MERLINA: U Kraljevu održan protest u organizaciji ratnih veterana
26. 08. 2026. u 20:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)