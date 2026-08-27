POŽARI NA JUGU SRBIJE POD KONTROLOM VATROGASACA: Vatrenom stihijom zahvaćeni atari seoskih naselja u Vranju i Lebanu

Prema poslednjim informacijama iz leskovačkog Sektora za vanredne situacije požar koji je, utorak uveče, izbio u ataru sela Slišane, na teritoriji Lebana, je pred lokalizacijom, dok se borba sa vatrenom stihijom u vranjskom selu Lukovo nastavlja, sa ciljem da se zaustavi njeno širenje prema okolnim naseljima.

Grad Leskovac

Očekuje se da i ovaj požar, u toku dana, bude stavljen pod kontrolu vatrogasaca-spasilaca.

Kod Vranja trenutno nema ugroženih naselja, objekata ni ljudi, a očekivanja su da bi i ovaj požar mogao da bude uskoro lokalizovan, a potom i ugašen. Požar je zahvatio velike površine uglavnom pod niskim rastinjem i šumom, a iz atara Lukova širio se ka selu Barelić i Srednji Del.

Problem je nepristupačan i brdsko-planinski teren, pa se zbog toga situacija i na ovom području neprekidno prati dronovima što vatrogascima-spasiocima pomaže da na vreme uvide kritične tačke i da efikasnije intervenišu.

Već nekoliko dana na terenu su desetine vatrogasaca i veliki broj motornih vozila. Do pojedinih delova terena zahvaćenih požarom može da se stigne samo pešice, pa vatrogasci prelaze i po nekoliko kilometara, sa naprtnjačama na leđima. Poseban problem sve vreme im pravi vetar od čega zavisi i budući razvoj situacije, ali nadležni, prema trenutnom stanju, očekuju skoro lokalizaciju.

Ovaj požar ugrozio je više od 20 kuća i devet štala, a iz Lukova je evakuisano devet meštana. Vatrogasci su sve vreme prvenstveno bili fokusirani na zaštitu ljudi i njihove imovine, u čemu su uspeli.

U Slišanu je stanje mirno. Povremeno se javlja dim, pa su pripadnici Sektora za vanredne situacije u Leskovcu i dalje na terenu. Oni će ostati na ovom području i spremni su da reaguju ukoliko se za tim bude ukazala potreba. Opreznost je veća i zbog blizine Radan planine.

U gašenju vatrene stihije, učestvovala su 44 vatrogasca sa područja Jablaničkog okruga, sa 14 vozila, a pomoć im je stigla i od kolega iz Niša i Prokuplja. Teško je proceniti površinu koja je gorela, ali se veruje da je, uključujući i ranije požare na ovoj lokaciji, opožareno oko 70 hektara zemlje. Gorela je trava, nisko rastinje i šuma, a požar je došao na nekoliko metara od prvih kuća u Slišanu.

Zbog toga je preventivno evakuisano osam osoba, iz četiri domaćinstva, koji su se u međuvremenu vratili svojim kućama. Izgorelo je nekoliko pomoćnih zgrada koje su urasle u rastinje, pa nisu mogle da budu uočene, ali je važno da požar nije zahvatio ni jedan od stambenih objekata i da nije bilo ugroženih ljudi.

I u Leskovcu, kao i u Vranju, ističu da su sve vreme imali izuzetnu podršku meštana, lokalnih samouprava i njihovih komunalnih preduzeća, kao i pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, što je, kako ističu, bilo izuzetno važno za efikasan rad vatrogasaca na ovim izuzetno nepristupačnim terenima.

GAŠENjE I IZ VAZDUHA

Vranjski vatrogasci su imali i podršku iz vazduha. U akciji su učestvovala četiri helikoptera, kao i avion „Iljušin“, koji je izvršio jedan nalet, a očekuje se da se podrška helikopterskih jedinica i kolega iz inostranstva nastavi, gde god se za tim bude ukazala potreba. I ova podrška bila je izuzetno važna u gašenju vatre koja se sa brda spuštala ka nekoliko kotlina.