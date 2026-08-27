Srbija

GASE UŽARENE PANJEVE: Vatrogasci nastavljaju intervenciju na Stolovima

Goran Ćirović

27. 08. 2026. u 12:30

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Nasatavljajući sada već tronedeljnu borbu sa vatrenom stihijom vatrogasci su uspeli da okruže požar u kotlini podno strmih padina Stolova pokušavajući da ugase užarene panjeve zbog kojih bi vatra, potpomognuta vetrom, mogla ponovo da se razgori.

ГАСЕ УЖАРЕНЕ ПАЊЕВЕ: Ватрогасци настављају интервенцију на Столовима

G.Šljivić

Vatrogascima-spasiocima u gašenju pomažu radnici „Srbijašuma“ i članovi lokalnih DVD, a kao i prethodnih dana intervenciju im i dalje otežava jak vetar promenljivog pravca i nepristupačan teren.

Situacija na Goču je stabilna i takođe nema ugroženih objekata i stanvništva. U gašenju požara koji je zahvatio oko 10 hektara borove šume na području vrha Ljukten angažovano je osam vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca sa četiri vozila i ATV, četiri člana DVD Vrnjačka Banja, kao i 13 pripadnika Žandarmerije sa četiri vozila.

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