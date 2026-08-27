GASE UŽARENE PANJEVE: Vatrogasci nastavljaju intervenciju na Stolovima
Nasatavljajući sada već tronedeljnu borbu sa vatrenom stihijom vatrogasci su uspeli da okruže požar u kotlini podno strmih padina Stolova pokušavajući da ugase užarene panjeve zbog kojih bi vatra, potpomognuta vetrom, mogla ponovo da se razgori.
Vatrogascima-spasiocima u gašenju pomažu radnici „Srbijašuma“ i članovi lokalnih DVD, a kao i prethodnih dana intervenciju im i dalje otežava jak vetar promenljivog pravca i nepristupačan teren.
Situacija na Goču je stabilna i takođe nema ugroženih objekata i stanvništva. U gašenju požara koji je zahvatio oko 10 hektara borove šume na području vrha Ljukten angažovano je osam vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca sa četiri vozila i ATV, četiri člana DVD Vrnjačka Banja, kao i 13 pripadnika Žandarmerije sa četiri vozila.
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