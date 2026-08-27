Srbija

SVILAJNCU POTREBNI KOMUNALNI MILICIONARI: Otvoren javni poziv za osposobljavanje

Зорана Рашић
Zorana Rašić

27. 08. 2026. u 11:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OPŠTINSKA uprava u Svilajncu raspisala je javni poziv za izbor kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

СВИЛАЈНЦУ ПОТРЕБНИ КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАРИ: Отворен јавни позив за оспособљавање

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

Kandidati treba da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje godinu radnog iskustva u struci, a pored psihofizičke sposobnosti, potrebno je da nemaju bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnog milicionara i da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnom organu i organu jedinice lokalne samouprave.

Sa dva odabrana kandidata biće zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju o trošku Opštinske uprave opštine Svilajnac.

Kako je navedeno u javnom pozivu, po završetku obuke sledi provera stručne osposobljenosti kandidata, nakon čega oni dobijaju uverenje, odnosno sertifikat koji omogućava polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Rok za prijavljivanje je 24. septembar, a detaljne informacije mogu se dobiti u Opštini Svilajnac.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDARIO JE DEČAKA U POTILJAK, NAKON ČEGA JE PREMINUO Jezivi detalji - Veljko ponovo u ringu, Cecu ne želi u publici

"UDARIO JE DEČAKA U POTILjAK, NAKON ČEGA JE PREMINUO" Jezivi detalji - Veljko ponovo u ringu, Cecu ne želi u publici