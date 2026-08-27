SVILAJNCU POTREBNI KOMUNALNI MILICIONARI: Otvoren javni poziv za osposobljavanje

OPŠTINSKA uprava u Svilajncu raspisala je javni poziv za izbor kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

Kandidati treba da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje godinu radnog iskustva u struci, a pored psihofizičke sposobnosti, potrebno je da nemaju bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnog milicionara i da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnom organu i organu jedinice lokalne samouprave.

Sa dva odabrana kandidata biće zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju o trošku Opštinske uprave opštine Svilajnac.

Kako je navedeno u javnom pozivu, po završetku obuke sledi provera stručne osposobljenosti kandidata, nakon čega oni dobijaju uverenje, odnosno sertifikat koji omogućava polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Rok za prijavljivanje je 24. septembar, a detaljne informacije mogu se dobiti u Opštini Svilajnac.