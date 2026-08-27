Srbija

NIJE VREME ZA PESMU: U Kraljevu odloženi koncerti zbog tragedije

Goran Ćirović

27. 08. 2026. u 11:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Koncerti hora „Viva Voks“ i Tijane Bogićević, planirani za 29. i 30. avgust u okviru „Strit art festivala“ na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, neće biti održani u predviđenim terminima, saopštio je Kulturni centar „Ribnica“.

НИЈЕ ВРЕМЕ ЗА ПЕСМУ: У Краљеву одложени концерти због трагедије

KC Ribnica

Ovu odluku KC „Ribnica“ je doneo nakon tragičnog događaja u kojem je život izgubila petogodišnja devojčica Vera Banović iz grada na Ibru, uz najdublje saučešće porodici, rodbini i prijateljima.

Uz zahvalnost građanima na razumevanju, u saopštenju se dodaje da će o novom terminu održavanja koncertnog programa javnost biti blagovremeno obaveštena.

 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku

OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku