NIJE VREME ZA PESMU: U Kraljevu odloženi koncerti zbog tragedije

Koncerti hora „Viva Voks“ i Tijane Bogićević, planirani za 29. i 30. avgust u okviru „Strit art festivala“ na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, neće biti održani u predviđenim terminima, saopštio je Kulturni centar „Ribnica“.

KC Ribnica

Ovu odluku KC „Ribnica“ je doneo nakon tragičnog događaja u kojem je život izgubila petogodišnja devojčica Vera Banović iz grada na Ibru, uz najdublje saučešće porodici, rodbini i prijateljima.

Uz zahvalnost građanima na razumevanju, u saopštenju se dodaje da će o novom terminu održavanja koncertnog programa javnost biti blagovremeno obaveštena.

