Srbija

POČELA ISPLATA PO 10.000 DINARA: U Paraćinu pomoć za opremanje mlađih osnovaca

Зорана Рашић
Zorana Rašić

27. 08. 2026. u 10:32

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KAKO bi se porodicama finansijski olakšao početak nove školske godine, u paraćinskoj opštini u toku je isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 10.000 dinara roditeljima učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ПО 10.000 ДИНАРА: У Параћину помоћ за опремање млађих основаца

Foto: Z. Rašić

Da bi se ova pomoć dobila neophodno je podnošenje zahteva, pa Opština Paraćin podseća one koji to nisu učinili da je rok za to 1. septembar. Potrebni obrasci i potvrde preuzimaju se u školama, a zahtev se podnosi na šalteru Jedinstvenog upravnog mesta Opštinske uprave.

Sredstva za ovu namenu obezbeđena su iz budžeta grada na Crnici, mogu se iskoristiti za kupovinu knjiga, školskog pribora ili drugih neophodnih učeničkih potrepština.

Od ostalih  opština Pomoravskog okruga, najmlađi Jagodinci koji polaze u prvi razred dobili su takođe novčanu čestitku od 10.000 dinara. Ovu finansijsku podršku za njih je obezbedila Skupština grada Jagodine.

Na prigodnoj svečanosti uručeno je tačno 526 čestitki u tamošnjoj Hali sportova „Jasa“.

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