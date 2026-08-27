Srbija

STIŠKO POSELO: U subotu manifestacija u Zaovi kod Malog Crnića

Dušanka Novković

27. 08. 2026. u 10:16

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MALO CRNIĆE – U subotu, 29. avgusta, u Zaovi kod Malog Crnića održaće se još jedna manifestacija „Stiško poselo“.

СТИШКО ПОСЕЛО: У суботу манифестација у Заови код Малог Црнића

D.N.

Na programu su kulinarska takmičenja, etno izložba i kulturno-umetnički program. Ova manifestacija počela je da se održava još 2028. godine, sa ciljem očuvanja tradicije i promocije turističke ponude stiškog kraja.

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