STIŠKO POSELO: U subotu manifestacija u Zaovi kod Malog Crnića
MALO CRNIĆE – U subotu, 29. avgusta, u Zaovi kod Malog Crnića održaće se još jedna manifestacija „Stiško poselo“.
Na programu su kulinarska takmičenja, etno izložba i kulturno-umetnički program. Ova manifestacija počela je da se održava još 2028. godine, sa ciljem očuvanja tradicije i promocije turističke ponude stiškog kraja.
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