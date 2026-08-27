Srbija

JAVNI KONKURS: Požarevac dodeljuje podsticaje za poljoprivrednike

Dušanka Novković

27. 08. 2026. u 10:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – Gradsko veće Požarevca objavilo je konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u 2026. godini.

ЈАВНИ КОНКУРС: Пожаревац додељује подстицаје за пољопривреднике

D.N.

Predmet konkursa je dodela podsticaja za sufinansiranje kamate za dinarske kratkoročne poljoprivredne kredite, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, kao i za aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti. Jedan od uslova koji učesnici konkursa treba da ispune jeste da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sa aktivnim statusom u 2026. godini.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA TRIBINA ODJEKIVALO DUČE, DUČE! Musolinijev praunuk debitovao za Lacio - ranije skandal zbog fašističkog pozdrava posle datog gola

SA TRIBINA ODJEKIVALO "DUČE, DUČE!" Musolinijev praunuk debitovao za Lacio - ranije skandal zbog fašističkog pozdrava posle datog gola