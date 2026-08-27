JAVNI KONKURS: Požarevac dodeljuje podsticaje za poljoprivrednike

POŽAREVAC – Gradsko veće Požarevca objavilo je konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u 2026. godini.

D.N.

Predmet konkursa je dodela podsticaja za sufinansiranje kamate za dinarske kratkoročne poljoprivredne kredite, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, kao i za aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti. Jedan od uslova koji učesnici konkursa treba da ispune jeste da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sa aktivnim statusom u 2026. godini.