SUTRA SUZBIJANJE AMBROZIJE U PARAĆINU: Upozorenje pčelarima da zatvore košnice
NA teritoriji paraćinske opštine na ugovorenim površinama za 27. avgust najavljen je tretman suzbijanja ambrozije – korovske biljke odgovorne za izazivanje jakih alergija.
Izvođač radova – odabrana beogradska firma, uputila je apel pčelarima da na vreme obezbede svoje košnice budući da preparati koji se koriste mogu štetno delovati na pčele.
Akcija će biti izvedena ukoliko vremenski uslovi budu odgovarajući, što se očekuje, a nadzor će biti sproveden u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Ambrozija pripada invazivnim korovima i jedna je od najpoznatijih i najopasnijih alergenih biljaka u svetu, visine od 20 centimetara do čak dva metra.
Koncentracija njenih alergenih materija najveća je baš u avgustu.
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