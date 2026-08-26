Srbija

NEĆE KONCERT DINA MERLINA: U Kraljevu održan protest u organizaciji ratnih veterana

Goran Ćirović

26. 08. 2026. u 20:03

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U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja, na platou ispred Gradske uprave u Kraljevu večeras je održan patriotski skup u znak protesta zbog koncerta Dina Merlina na kraljevačkom sportskom aerodromu, najavljenog za 5. septembar.

НЕЋЕ КОНЦЕРТ ДИНА МЕРЛИНА: У Краљеву одржан протест у организацији ратних ветерана

G.Šljivić

– Ovaj skup ima samo jedan cilj, a to je da se spreči ovaj koncert u Kraljevu i samo jednu poruku Dinu Merlinu koja glasi - nećeš pevati - poručili su ratni veterani.

G.Šljivić

 

Oni su podsetili da su njihovu inicijativu da se spreči Merlinov koncert u slobodarskom Kraljevu podržali građani sa više od 4.000 potpisa, prikupljenih za samo dva dana, najavljujući i radikalizaciju protesta blokadom prilaznih saobraćajnica prema sportskom aerodromu.

G.Šljivić

 

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