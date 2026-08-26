NEĆE KONCERT DINA MERLINA: U Kraljevu održan protest u organizaciji ratnih veterana
U organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja, na platou ispred Gradske uprave u Kraljevu večeras je održan patriotski skup u znak protesta zbog koncerta Dina Merlina na kraljevačkom sportskom aerodromu, najavljenog za 5. septembar.
– Ovaj skup ima samo jedan cilj, a to je da se spreči ovaj koncert u Kraljevu i samo jednu poruku Dinu Merlinu koja glasi - nećeš pevati - poručili su ratni veterani.
Oni su podsetili da su njihovu inicijativu da se spreči Merlinov koncert u slobodarskom Kraljevu podržali građani sa više od 4.000 potpisa, prikupljenih za samo dva dana, najavljujući i radikalizaciju protesta blokadom prilaznih saobraćajnica prema sportskom aerodromu.
Preporučujemo
DA SE ČUJU I MEŠTANI: Gradonačelnica Loznice razgovarala sa stanovnicima Lipničkog Šora
25. 08. 2026. u 18:48
LOZNIČANI PAZE RASEJANjE: Veza sa zavičajem i otadžbinom
25. 08. 2026. u 17:42
SUTRA PODELA BESPLATNIH RANČEVA: Opština Opovo i ove godine daruje đake prvake
25. 08. 2026. u 16:49
TERAO JE OSAM VRANIH KONjA: U Kikindi održana 31. „Fijakerijada“ (FOTO)
25. 08. 2026. u 16:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)