OČUVANJE DUHOVNOG, KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA: I Eparhija šabačka organizator ovogodišnjeg Vukovog sabora (FOTO)

GRADONAČELNICA Loznice Dragana Lukić sastala se sa episkopom šabačkim Jerotejem, sa saradnicima, povodom učešća Eparhije šabačke u organizaciji programa ovogodišnjeg Vukovog sabora.

Foto. V. Mitrić

Razgovarano je o pripremi programa koji će biti održan u Manastiru Tronoša, kao jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih mesta Vukovog kraja. Poseban deo ovogodišnjeg, 93. Vukovog sabora biće posvećen obeležavanju praznika Prepodobnog Stefana Tronoškog.

Na dan praznika, 17. septembra, u porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Manastiru Tronoša, posle liturgije biće održan prigodan kulturno-umetnički program.

Sagovornici su istakli značaj zajedničkog angažovanja grada Loznice i Eparhije šabačke u očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, kao i povezivanja Vukovog sabora sa mestima i vrednostima koje su duboko utkane u identitet Jadra i čitavog lozničkog kraja.

Ovogodišnji Vukov sabor biće održan od 14. do 20. septembra, nastavljajući tradiciju najstarije kulturne manifestacije u Srbiji, koja se održava u čast Vuka Stefanovića Karadžića i njegovog neprolaznog dela.