SRPSKA CRNJA: Mural književnici Dragi Gavrilović (FOTO)
Srpska Crnja u Banatu, varoš u kojoj je rođen i odrastao slavni pesnik i slilar Đura Jakšić, dobila je novi mural posvećen Dragi Gavrilović, značajnoj srpskoj književnici i jednoj od znamenitih ličnosti koje je iznedrilo ovo mesto.
Mural je oslikao Nenad Stojkov, slikar iz Beograda, a izradu je finansirala opština Nova Crnja, u nameri da se na dostojan način sačuva sećanje na život i delo Drage Gavrilović i njen značaj za srpsku književnost i kulturu.
Draga Gavrilović (1854–1917), rođena u Srpskoj Crnji, zauzima posebno mesto u istoriji naše književnosti, a svojim delom Devojački roman, upisala se u istoriju kao prva žena romanopisac u srpskoj književnosti. Svojim obrazovanjem, književnim radom i naprednim idejama bila je ispred vremena u kojem je živela, zalažući se za obrazovanje, samostalnost i dostojanstvo žena.
- Mural je svojevrsni izraz zahvalnosti i poštovanja prema Dragi Gavrilović i njenom delu, deo kulture sećanja i obaveza da se pamte ljudi koji su svojim delom ostavili trag daleko izvan granica našeg mesta - naglasio je Dragan Daničić, predsednik opštine Nova Crnja, uz napomenu da je Draga Gavrilović ponos Srpske Crnje i cele opštine.
- Kao prva žena romanopisac u srpskoj književnosti, ona pripada ne samo istoriji Srpske Crnje već i istoriji srpske kulture, a mural je znak zahvalnosti i poštovanja, ali i način da njeno ime i delo približimo novim generacijama. Želimo da čuvamo svoju istoriju i kulturno nasleđe i da sa ponosom ističemo velikane koje je Srpska Crnja dala srpskoj kulturi - dodao je Daničić, ističući da novi mural postaje još jedno mesto kulture i sećanja, pored murala Đuri Jakšiću i Devojke u plavom, u Srpskoj Crnji, mestu koje sa ponosom čuva uspomenu na svoje znamenite sugrađane i njihova dela.
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