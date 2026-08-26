CARLSBERG SRBIJA NASTAVLJA PODRŠKU ZDRAVSTVU LOKALNE ZAJEDNICE U BAČKOJ PALANCI

KOMPANIJA "Carlsberg" donirala finansijska sredstva Domu zdravlja "Dr Mladen Stojanović" za unapređenje uslova rada i pružanja zdravstvene zaštite.

Foto: Ivica Nikolić

Kompanija Carlsberg Srbija nastavila je da pruža podršku Domu zdravlja "Dr Mladen Stojanović" u Bačkoj Palanci, donirajući u ovoj godini finansijska sredstva koja su iskorišćena za nabavku nove opreme i unapređenje uslova za rad zdravstvenih službi i pružanje zdravstvene zaštite građanima.

Donirana sredstva usmerena su na opremanje Službe medicine rada, Službe hitne medicinske pomoći i Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku.

Nabavljena je nova medicinska i kancelarijska oprema, nameštaj i informatička oprema, čime su unapređeni uslovi za rad zaposlenih i boravak pacijenata, dok je laboratorijska dijagnostika dodatno opremljena sa četiri stolice za vađenje krvi.

- Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović" godinama je važan partner kompanije Carlsberg Srbija u realizaciji projekata usmerenih na unapređenje životnog standarda naših sugrađana. Drago nam je što smo i ove godine imali priliku da doprinesemo opremanju ustanova primarne zdravstvene zaštite u opštini Bačka Palanka. Verujemo da zajedničkim radom možemo da stvaramo bolje uslove kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane kojima su kvalitetne zdravstvene usluge potrebne - izjavila je Jovana Vještica, menadžerka korporativnih poslova kompanije Carlsberg Western Balkans.

Foto: Ivica Nikolić

- Kao i prethodne godine kompanija Carlsberg je i u ovoj godini pružila značajnu finansijsku podršku za unapređenje uslova rada zaposlenih naše ustanove kao i za unapređenje određenog prostora za boravak naših pacijenata. Donirana sredstva smo iskoristili za nabavku suvog sterilizatora za Službu hitne medicinske pomoći, za nabavku četiri profesionalne stolice za pacijente za vađenje krvi u Odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku i za nabavku kompletne nove medicinske i informatičke opreme i nameštaja Službe medicine rada - izjavila je Srđana Krstonošić, direktorka Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" u Bačkoj Palanci.

Ova donacija predstavlja nastavak podrške kompanije Carlsberg Srbija lokalnom zdravstvenom sistemu. Kompanija je prošle godine, takođe u saradnji sa Domom zdravlja "Dr Mladen Stojanović", donirala sredstva za kompletno unapređenje Zdravstvene stanice Čelarevo.

Foto: Ivica Nikolić

Pored podrške zdravstvenim ustanovama, kompanija je tokom više od dve decenije poslovanja u našoj zemlji ulagala u različite projekte iz oblasti obrazovanja, sporta, kulture, kao i zaštite životne sredine, sa čim je nastavljeno i u ovoj godini.

Carlsberg Srbija jedan je od najznačajnijih poslodavaca u opštini Bačka Palanka, gde svojim poslovanjem i kontinuiranim ulaganjima daje doprinos ekonomskom razvoju i unapređenju kvaliteta života lokalne zajednice, dok istovremeno proširuje svoje proizvodne kapacitete i proizvodni porfolio, čime potvrđuje svoju dugoročnu posvećenost poslovanju i daljem razvoju u Srbiji.