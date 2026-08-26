Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Dušanka Novković

26. 08. 2026. u 10:58

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POŽAREVAC – U četvrtak, 27. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи на подручју Пожаревца

D.N.

U periodu od 8.30 do 12.30, sa mreže će biti isključena Ulica Tanaska Rajića, kao i deo Požarevačkog partizanskog odreda – od Liona prema gradu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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