Srbija

OBNOVA TOPLOVODA: Radovi u ulicama Đure Đakovića i Čede Vasovića

Dušanka Novković

26. 08. 2026. u 10:56

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POŽAREVAC – U Požarevcu se izvode radovi na obnovi toplifikacione mreže u ulicama Čede Vasovića i Đure Đakovića.

ОБНОВА ТОПЛОВОДА: Радови у улицама Ђуре Ђаковића и Чеде Васовића

D.N.

Reč je o nastavku zamene magistralnog voda sistema daljinskog grejanja za industrijsku zonu. Nastavak zamene magistralnog voda obavljen je i u okviru gradskog parka, u centru grada, nakon čega je usledilo vraćanje u prvobitno stanje.

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