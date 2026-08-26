Srbija

DVOSTRUKI TRETMAN: Sutra suzbijanje komaraca i krpelja u Požarevcu

Dušanka Novković

26. 08. 2026. u 10:52

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POŽAREVAC – U četvrtak, 27. avgusta, od 18 do 22 sata, u Požarevcu će biti izvedeno suzbijanje komaraca uređajima iz vazduha i sa zemlje.

ДВОСТРУКИ ТРЕТМАН: Сутра сузбијање комараца и крпеља у Пожаревцу

D.N.

Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na bazi lambdacihalotrina, a uređajima sa zemlje na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. Istog dana, u periodu od 10 do 16 sati, biće izvedeno suzbijanje krpelja na uređenim javnim zelenim površinama, uz korišćenje preparata na bazi lambdacihalotrina, u dozi koja nije opasna za ljude, životinje i biljni svet.

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