DVOSTRUKI TRETMAN: Sutra suzbijanje komaraca i krpelja u Požarevcu

POŽAREVAC – U četvrtak, 27. avgusta, od 18 do 22 sata, u Požarevcu će biti izvedeno suzbijanje komaraca uređajima iz vazduha i sa zemlje.

D.N.

Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na bazi lambdacihalotrina, a uređajima sa zemlje na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. Istog dana, u periodu od 10 do 16 sati, biće izvedeno suzbijanje krpelja na uređenim javnim zelenim površinama, uz korišćenje preparata na bazi lambdacihalotrina, u dozi koja nije opasna za ljude, životinje i biljni svet.