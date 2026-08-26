DVOSTRUKI TRETMAN: Sutra suzbijanje komaraca i krpelja u Požarevcu
POŽAREVAC – U četvrtak, 27. avgusta, od 18 do 22 sata, u Požarevcu će biti izvedeno suzbijanje komaraca uređajima iz vazduha i sa zemlje.
Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na bazi lambdacihalotrina, a uređajima sa zemlje na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. Istog dana, u periodu od 10 do 16 sati, biće izvedeno suzbijanje krpelja na uređenim javnim zelenim površinama, uz korišćenje preparata na bazi lambdacihalotrina, u dozi koja nije opasna za ljude, životinje i biljni svet.
Preporučujemo
DA SE ČUJU I MEŠTANI: Gradonačelnica Loznice razgovarala sa stanovnicima Lipničkog Šora
25. 08. 2026. u 18:48
LOZNIČANI PAZE RASEJANjE: Veza sa zavičajem i otadžbinom
25. 08. 2026. u 17:42
SUTRA PODELA BESPLATNIH RANČEVA: Opština Opovo i ove godine daruje đake prvake
25. 08. 2026. u 16:49
TERAO JE OSAM VRANIH KONjA: U Kikindi održana 31. „Fijakerijada“ (FOTO)
25. 08. 2026. u 16:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)