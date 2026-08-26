NEGUJU BRATSKE VEZE: Učenici iz Poljske u uzvratnoj poseti vršnjacima u Kraljevu
U organizaciji ovdašnje Kancelarije za mlade, a u sklopu uzvratne posete svojim vršnjacima iz grada na Ibru, u Kraljevu ovih dana borave srednjoškolci i studenti iz bratskog grada Zelena Gora u Poljskoj.
Mladi gosti iz Poljske za vreme boravka u gradu na Ibru posetili su kulturno-istorijske znamenitosti kraljevačkog kraja, među kojima obližnje srednjovekovne manastire Žiču i Studenicu, Narodni muzej i Groblje streljanih 1941. upoznavši se sa istorijom, tradicijom i kulturom svojih domaćina.
- Ovdašnja istorija i kultura je veoma bliska našoj, srećni smo što smo u prilici da sklopimo nova prijateljstva i nadamo se da ćemo ponovo doći u Kraljevo - poručili su gosti iz Poljske na prijemu kod gradonačelnika dr Predraga Terzića.
Bratske veze i prijateljstvo između Kraljeva i Zelene Gore traje više decenija i nastalo je uzajamnim posetama i partnerstvom u periodu nakon završetka Drugog svetskog rata, a minulih godina dodatno je ojačano sa željom da se saradnja i proširi.
- Važno je da se mladima nude šanse da stvaraju svoja iskustva, usvajaju nova znanja, proširuju svoje potencijale i resurse. Puno mi je srce kad vidim da su deca zainteresovana za druge tradicije, istorije, da prave poređenje naše i istorije Poljske, i kroz ono što je bilo i ono što se dešava danas – kaže Boško Mačužić iz Kancelarije za mlade Grada Kraljeva.
On je naglasio i da postoji obostrana zainteresovanost da ovaj, projekat saradnje traje tokom cele godine, a na samo jednom godišnje prilikom uzajamnih poseta.
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