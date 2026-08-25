LOZNIČANI PAZE RASEJANJE: Veza sa zavičajem i otadžbinom
Rezultati tematskih letnjih kampova za decu i mlade iz dijaspore i regiona, organizovanih tokom ove godine, sumirani su na konferenciji u Vladi Republike Srbije. Među lokalnim samoupravama koje su predstavile svoja iskustva bila je i Loznica, u kojoj je ovog leta u Tršiću održan kulturno-obrazovni kamp.
Grad Loznicu na konferenciji predstavljao je zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović. Skup je organizovao Kabinet ministra bez portfelja Đorđa Milićevića, zaduženog za praćenje stanja, predlaganje mera i koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom.
Ovogodišnji kamp u Tršiću okupio je 135 dece i mladih iz sedam zemalja. Kroz igru, književnost, umetnost, narodno stvaralaštvo i tradicionalne sportove, učesnici su upoznavali srpski jezik, kulturu i običaje.
Loznica je jedna od lokalnih samouprava sa kojima je Kabinet ministra ove godine zaključio ugovore o realizaciji tematskih kampova. Program je osmišljen tako da mladima koji žive van Srbije omogući da upoznaju maticu, steknu nova prijateljstva i učvrste veze sa zemljom svog porekla.
Na konferenciji je bilo reči o iskustvima lokalnih samouprava, rezultatima realizovanih programa, kao i predlozima za njihovo dalje unapređenje. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima da budući kampovi dobiju nove sadržaje i okupe još veći broj mladih iz dijaspore i regiona.
Za Loznicu, koja je i tokom leta organizovala susrete sa svojom dijasporom, ovakvi programi predstavljaju deo aktivnosti usmerenih na jačanje veza sa građanima koji žive van Srbije i njihovo trajnije povezivanje sa zavičajem.
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