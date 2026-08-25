Srbija

SUTRA PODELA BESPLATNIH RANČEVA: Opština Opovo i ove godine daruje đake prvake

Јелена Баљак
Jelena Baljak

25. 08. 2026. u 16:49

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SVI đaci prvaci iz južnobanatske opštine Opovo i ove godine će dobiti besplatne rančeve od lokalne samouprave. Podela kreće sutra, 26. avgusta.

СУТРА ПОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ РАНЧЕВА: Општина Опово и ове године дарује ђаке прваке

Foto: J.Baljak

Roditelji dece iz Sefkerina i Opova rančeve će moći da preuzmu sutra od 18 časova u prostorijama Predškolske ustanove „Bambi“ u svojim mestima.

U Barandi će podela biti organizovana u četvrtak od 18 časova u prostorijama tamošnje predškolske ustanove, dok će istog tog dana, u istom terminu, u Sakulama moći da ih preuzmu u Mesnoj zajednici.

U lokalnoj samoupravi kažu da je ova akcija samo jedan od načina na koji pokuzuju brigu o najmlađim stanovnicima.

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