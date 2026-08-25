Srbija

POKLON ĐACIMA PRED POLAZAK U ŠKOLU: Dobrotvorna ustanova Eparhije bačke darivala višedetne porodice i samohrane roditelje

Ljiljana Preradović

25. 08. 2026. u 15:03

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DOBROTVORNA ustanova Eparhije bačke obradovala je učenike pred polazak u školu.

ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ: Добротворна установа Епархије бачке даривала вишедетне породице и самохране родитеље

FOTO: Eparhija bačka

Sa blagoslovom mitropolita bačkog Irinije, Dobrotovrna ustanova "Vladika Platon Atanacković" i ove godine je, u svetlosti praznika Preobraženja Gospodnjeg, sprovela veliku dobrotvornu akciju namenjenu deci školskog i predškolskog uzrasta.

 U saradnji sa sveštenicima, Dobrotvorna ustanova je darivala višedetne porodice i samohrane roditelje na području Subotice, Sombora, Bačke Palanke, Žablja, Kule, Bečeja i Novog Sada.

Pred početak nove školske godine, Dobrotvorna ustanova je obradovala 400 mališana, darujući im školske torbe i potreban školski pribor. Za decu i njihove porodice ovi darovi predstavljaju dragocenu pomoć, ali i potvrdu da nisu zaboravljeni i da Crkva, kao njihov duhovni dom, sa ljubavlju brine o svakome od njih.

FOTO: Eparhija bačka

Praznik Preobraženja Gospodnjeg podseća nas da se istinska promena čoveka projavljuje kroz ljubav prema bližnjem. Darovana školska torba nije samo pomoć za početak školske godine već i znak pažnje prema bližnjima, zajedništva i nade. Osmesi 400 mališana najlepša su potvrda da milosrđe, kada je delatno i iskreno, preobražava i onoga koji daruje i onoga koji dar prima.

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