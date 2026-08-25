Srbija

RADOVI U VELIKOM GRADIŠTU: Počinje obnova i parterno uređenje Ulice kneza Lazara

Dušanka Novković

25. 08. 2026. u 09:56

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VELIKO GRADIŠTE – U Velikom Gradištu počinju radovi na obnovi Ulice kneza Lazara, koji su prethodno odloženi zbog neplanirano duže procedure izbora stručnog nadzora.

РАДОВИ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ: Почиње обнова и партерно уређење Улице кнеза Лазара

D.N.

Tokom rekonstrukcije i parternog uređenja ulice, može doći do privremenih izmena režima saobraćaja u zoni zahvata, povremenih ograničenja pristupa pojedinim objektima i poslovnim prostorima i zauzeća dela javnih površina u zoni gradilišta.

Iz Opštinske uprave mole građane da tokom trajanja radova koriste alternativna parking-mesta i saobraćajnice za pristup objektima.

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