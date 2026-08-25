ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Petrovac na Mlavi
PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 26. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi petrovačke opštine ostati bez struje.
Od 8 do 14.30, struju neće imati južni delovi Petrovca na Mlavi i delovi sa leve strane Mlave, kao i Leskovac, Stamnica, Bistrica, Ždrelo, Melnica, Vitovnica, Kladurovo, Ranovac, Veliko Laole, Malo Laole, Tabanovac, Krvija, Šetonje, Ćovdin, Busur, Burovac i Vezičevo. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
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