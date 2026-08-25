ART ČETVRT ZAVRŠAVA LETO BOGATIM PROGRAMSKIM VIKENDOM: Dva dana pozorišta, muzike i poezije
Poslednji vikend ovogodišnje Art četvrti u Smederevu donosi dvodnevni program kojim se završava letnja kulturna sezona u atrijumu Centra za kulturu Smederevo. U subotu i nedelju, 29. i 30. avgusta, publiku očekuju gostujuća pozorišna predstava, izložbe, performansi i muzički program.
Završni vikend počinje u subotu gostovanjem CEKOM-a iz Zrenjanina sa predstavom „Izbrisani“. Gostovanje se realizuje u okviru programa „15 godina zajedno“, kojim Pozorište PATOS i CEKOM obeležavaju petnaest godina prijateljstva i saradnje.
Poslednji dan ovogodišnje Art četvrti počinje u 18.00 u Etno-bašti, izložbom radova polaznika letnje radionice stripa i dve letnje radionice heklanja. Od 19.00 h publiku očekuje performans polaznika radionice „Monstrum Lab“.
Muzički deo večeri počinje u 19.30 nastupom kamernog sastava Chamber Souls, koji čine Jelena Šarenac na flauti, Ružica Gojković na klaviru i Ognjen Grčak na gitari.
Od 20.30 na Patosceni publiku očekuje „Prolom u pustari“, poetski performans Marka Cvetkovića, a od 21.30 nastupa bend 4Soul, koji će muzikom staviti tačku na ovogodišnje letnje izdanje programa.
Program je deo Kulturnog leta, a ulaz je slobodan.
Preporučujemo
500 BESPLATNIH ANALIZA: Vršac pomaže poljoprivrednicima koji ne spaljuju žetvene ostatke
24. 08. 2026. u 19:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)