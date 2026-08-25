Srbija

ART ČETVRT ZAVRŠAVA LETO BOGATIM PROGRAMSKIM VIKENDOM: Dva dana pozorišta, muzike i poezije

Јелена Илић
Jelena Ilić

25. 08. 2026. u 08:27

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Poslednji vikend ovogodišnje Art četvrti u Smederevu donosi dvodnevni program kojim se završava letnja kulturna sezona u atrijumu Centra za kulturu Smederevo. U subotu i nedelju, 29. i 30. avgusta, publiku očekuju gostujuća pozorišna predstava, izložbe, performansi i muzički program.

АРТ ЧЕТВРТ ЗАВРШАВА ЛЕТО БОГАТИМ ПРОГРАМСКИМ ВИКЕНДОМ: Два дана позоришта, музике и поезије

foto: CEKOM KC Zrenjanin

Završni vikend počinje u subotu gostovanjem CEKOM-a iz Zrenjanina sa predstavom  „Izbrisani“. Gostovanje se realizuje u okviru programa „15 godina zajedno“, kojim Pozorište PATOS i CEKOM obeležavaju petnaest godina prijateljstva i saradnje.

Poslednji dan ovogodišnje Art četvrti počinje u 18.00 u Etno-bašti, izložbom radova polaznika letnje radionice stripa i dve letnje radionice heklanja. Od 19.00 h publiku  očekuje performans polaznika radionice „Monstrum Lab“.

Muzički deo večeri počinje u 19.30 nastupom kamernog sastava Chamber Souls, koji čine Jelena Šarenac na flauti, Ružica Gojković na klaviru i Ognjen Grčak na gitari.

Od 20.30 na Patosceni publiku očekuje „Prolom u pustari“, poetski  performans  Marka  Cvetkovića, a od 21.30 nastupa bend 4Soul, koji će muzikom staviti tačku na ovogodišnje  letnje izdanje programa.

Program je deo Kulturnog leta, a ulaz je slobodan.

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