HAVARIJA NADOMAK VRANJA: Bez vode Ćukovac i okolna sela
Zbog oštećenja na vodovodnoj mreži u jednom od najvećih vranjskih sela Ćukovac, bez vode su danas potrošači u ovom selu, ali i ukolonim.
Iz gradskog Vodovoda kažu da su radovi u toku i mole se potrošači za razumevanje i strpLjenje.
Preporučuje se korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje svojih kućnih instalacija.
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