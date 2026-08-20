Srbija

HAVARIJA NADOMAK VRANJA: Bez vode Ćukovac i okolna sela

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

20. 08. 2026. u 11:31

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Zbog oštećenja na vodovodnoj mreži u jednom od najvećih vranjskih sela Ćukovac, bez vode su danas potrošači u ovom selu, ali i ukolonim.

ХАВАРИЈА НАДОМАК ВРАЊА: Без воде Ћуковац и околна села

Foto: AI generated

Iz gradskog Vodovoda kažu da su radovi u toku  i  mole se potrošači  za razumevanje i strpLjenje.

Preporučuje se korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje svojih kućnih instalacija.

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