PREDSTAVA O CRVENKAPI: Za najmlađe Ćupričane sutra u Moravskom parku

USTANOVA kulture grada na Moravi organizuje sutra uveče u amfiteatru na otvorenom u Moravskom parku još jedan sadržaj namenjen najmlađim sugrađanima.

Foto: Ustanova kulture Ćuprija

U pitanju je predstava „Ah, ta Crvenkapa“, najavljena kao urnebesna komedija za decu, u kojoj igraju Marija Đorđe, Fuad Tabučić i Divna Publika, po tekstu i u režiji Fuada Tabučića.

Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan za sve mališane i njihove pratioce.