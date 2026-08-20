Srbija

PREDSTAVA O CRVENKAPI: Za najmlađe Ćupričane sutra u Moravskom parku

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 08. 2026. u 11:13

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USTANOVA kulture grada na Moravi organizuje sutra uveče u amfiteatru na otvorenom u Moravskom parku još jedan sadržaj namenjen najmlađim sugrađanima.

ПРЕДСТАВА О ЦРВЕНКАПИ: За најмлађе Ћупричане сутра у Моравском парку

Foto: Ustanova kulture Ćuprija

U pitanju je predstava „Ah, ta Crvenkapa“, najavljena kao urnebesna komedija za decu, u kojoj igraju Marija Đorđe, Fuad Tabučić i Divna Publika, po tekstu i u režiji Fuada Tabučića.

Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan za sve mališane i njihove pratioce.

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