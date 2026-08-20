USKORO IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA: Prezentacija u Ćupriji za projekat u Mijatovcu
POSLE tri godine iščekivanja radi sprovođenja neophodne procedure, konačno je obelodanjeno da će radovi na izgradnji dva autobuska stajalšta u ćuprijskom selu Mijatovac kraj državnog puta Jagodina – Paraćin početi sredinom oktobra.
Ovaj podatak iznet je na prezentaciji projekta koja je održana u sali Opštine Ćuprija, uz najavu da projekat ulazi u završnu fazu.
Kako je tom prilikom objasnio Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice grada na Moravi, sprovedena je kompletna procedura, pa se narednog meseca očekuje da izgradnja krene nakon sprovedene javne nabavke.
U pitanju je projekat u okviru LIID programa koji finansiraju Svetska banka i Francuska razvojna agencija u saradnji sa Republikom Srbijom i Opštinom Ćuprija. Ukupna vrednost radova je 12.800.000 dinara sa pdv.
Stajališta sa nadstrešnicama prema svim standardima i ostalom neophodnom infrastrukturom rade se zbog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na ovom regionalnom putu, a posebno stanovnika Mijatovca koji će ih najviše koristiti.
Detaljna prezentacija projekta može se pogledati na sajtu Opštine Ćuprija.
Preporučujemo
CEO ZRENjANIN BEZ VODE! Komunalci hitno saniraju kvar
19. 08. 2026. u 18:46
EKIPE NASTAVLjAJU DEŽURSTVA: Lokalizovana tri od četiri žarišta na Stolovima (FOTO)
19. 08. 2026. u 17:04
GORI NISKO RASTINjE: Buknuo požar i u ataru sela Bogutovac kod Kraljeva
19. 08. 2026. u 15:27
PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca
19. 08. 2026. u 14:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)