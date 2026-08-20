USKORO IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA: Prezentacija u Ćupriji za projekat u Mijatovcu

POSLE tri godine iščekivanja radi sprovođenja neophodne procedure, konačno je obelodanjeno da će radovi na izgradnji dva autobuska stajalšta u ćuprijskom selu Mijatovac kraj državnog puta Jagodina – Paraćin početi sredinom oktobra.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Ovaj podatak iznet je na prezentaciji projekta koja je održana u sali Opštine Ćuprija, uz najavu da projekat ulazi u završnu fazu.

Kako je tom prilikom objasnio Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice grada na Moravi, sprovedena je kompletna procedura, pa se narednog meseca očekuje da izgradnja krene nakon sprovedene javne nabavke.

U pitanju je projekat u okviru LIID programa koji finansiraju Svetska banka i Francuska razvojna agencija u saradnji sa Republikom Srbijom i Opštinom Ćuprija. Ukupna vrednost radova je 12.800.000 dinara sa pdv.

Stajališta sa nadstrešnicama prema svim standardima i ostalom neophodnom infrastrukturom rade se zbog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na ovom regionalnom putu, a posebno stanovnika Mijatovca koji će ih najviše koristiti.

Detaljna prezentacija projekta može se pogledati na sajtu Opštine Ćuprija.