Srbija

USKORO IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA: Prezentacija u Ćupriji za projekat u Mijatovcu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 08. 2026. u 10:54

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POSLE tri godine iščekivanja radi sprovođenja neophodne procedure, konačno je obelodanjeno da će radovi na izgradnji dva autobuska stajalšta u ćuprijskom selu Mijatovac kraj državnog puta Jagodina – Paraćin početi sredinom oktobra.

УСКОРО ИЗГРАДЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА: Презентација у Ћуприји за пројекат у Мијатовцу

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Ovaj podatak iznet je na prezentaciji projekta koja je održana u sali Opštine Ćuprija, uz najavu da projekat ulazi u završnu fazu.

Kako je tom prilikom objasnio Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice grada na Moravi, sprovedena je kompletna procedura, pa se narednog meseca očekuje da izgradnja krene nakon sprovedene javne nabavke.

U pitanju je projekat u okviru LIID programa koji finansiraju Svetska banka i Francuska razvojna agencija u saradnji sa Republikom Srbijom i Opštinom Ćuprija. Ukupna vrednost radova je 12.800.000 dinara sa pdv.

Stajališta sa nadstrešnicama prema svim standardima i ostalom neophodnom infrastrukturom rade se zbog povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na ovom regionalnom putu, a posebno stanovnika Mijatovca koji će ih najviše koristiti.

Detaljna prezentacija projekta može se pogledati na sajtu Opštine Ćuprija.

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