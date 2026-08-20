Srbija

NAGRADNA AKCIJA: Bira se najlepše dvorište na području grada Požarevca

Dušanka Novković

20. 08. 2026. u 10:29

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POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ i nedeljnik „Reč naroda“ i ove godine organizuju akciju za izbor najlepše uređenog dvorišta.

НАГРАДНА АКЦИЈА: Бира се најлепше двориште на подручју града Пожаревца

D.N.

Fotografije i lične podatke treba doneti lično u „Reč naroda“ Takovska 5, poslati poštom ili na mejl recnaroda@yahoo.com i recnarodapozarevac@gmail.com. Na kraju akcije, koja će trajati do jeseni, konkursna komisija izabraće pobednike i dodeliti im novčane nagrade.

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