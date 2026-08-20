Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Golupcu i Požarevcu

Dušanka Novković

20. 08. 2026. u 10:27

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GOLUBAC – U petak, 21. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Golubac i grada Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Голупцу и Пожаревцу

D.N.

Od 6.30 do 14.30, u golubačkoj opštini struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad. Na području grada Požarevca, od 8 do 14.30 sa mreže će biti isključeno naselje Drmno, a od 8 do 14.30 Kostolac, Stari Kostolac, Ostrovo, Petka i Klenovnik.

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