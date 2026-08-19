SLAVA HRAMA PREOBRAŽENJA: Mitropolit šumadijski služio liturgiju u Smederevskoj Palanci
Danas, na praznik Preobraženja Gospodnjeg, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit šumadijski g. Jovan služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Smederevskoj Palanci,.koji ovaj veliki praznik proslavlja kao svoju slavu.
Mitropolit Jovan, uz sasluživanje sveštenstva Jaseničkog namesništva, prerezao je slavski kolač, čiji je domaćin ove godine bio Darko Dimitrijević, i osveštao grožđe, u skladu sa vekovnom tradicijom ovog praznika.
Preobraženje Gospodnje jedan je od dvanaest velikih praznika Srpske pravoslavne crkve. Prema jevanđeljskom predanju, Hristos se na gori Tavor pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom preobrazio i pokazao svoju božansku slavu.
Praznik u narodu ima posebno mesto i obeležava se u brojnim hramovima širom Srbije, a u Smederevskoj Palanci ima dodatni značaj jer je Preobraženska crkva jedan od važnih duhovnih i istorijskih simbola grada.
Preporučujemo
CEO ZRENjANIN BEZ VODE! Komunalci hitno saniraju kvar
19. 08. 2026. u 18:46
EKIPE NASTAVLjAJU DEŽURSTVA: Lokalizovana tri od četiri žarišta na Stolovima (FOTO)
19. 08. 2026. u 17:04
GORI NISKO RASTINjE: Buknuo požar i u ataru sela Bogutovac kod Kraljeva
19. 08. 2026. u 15:27
PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca
19. 08. 2026. u 14:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)