Srbija

SLAVA HRAMA PREOBRAŽENJA: Mitropolit šumadijski služio liturgiju u Smederevskoj Palanci

Јелена Илић
Jelena Ilić

19. 08. 2026. u 13:53

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Danas, na praznik Preobraženja Gospodnjeg, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit šumadijski g. Jovan služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Smederevskoj Palanci,.koji ovaj veliki praznik proslavlja kao svoju slavu.

СЛАВА ХРАМА ПРЕОБРАЖЕЊА: Митрополит шумадијски служио литургију у Смедеревској Паланци

Foto: Opština Smederevska Palanka

Mitropolit Jovan, uz sasluživanje sveštenstva Jaseničkog namesništva, prerezao je slavski kolač, čiji je domaćin ove godine bio Darko Dimitrijević, i osveštao grožđe, u skladu sa vekovnom tradicijom ovog praznika.

Preobraženje Gospodnje jedan je od dvanaest velikih praznika Srpske pravoslavne crkve. Prema jevanđeljskom predanju, Hristos se na gori Tavor pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom preobrazio i pokazao svoju božansku slavu.

Praznik u narodu ima posebno mesto i obeležava se u brojnim hramovima širom Srbije, a u Smederevskoj Palanci ima dodatni značaj jer je Preobraženska crkva jedan od važnih duhovnih i istorijskih simbola grada.

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