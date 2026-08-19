HUMANOST NIJE PITANJE IZBORA: Danas je Svetski dan humanitarne pomoći
NA PREOBRAŽENjE, 19. avgusta, obeležava se Svetski dan humanitarne pomoći, na šta podseća Crveni krst Despotovac odajući priznanje svim humanitarnim radnicima, volonterima i ljudima velikog srca koji svakog dana pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija – često u teškim i nepredvidivim okolnostima.
- U našoj organizaciji verujemo da humanost nije pitanje izbora, već odgovornost svakog od nas. Ona se ogleda u dobrovoljnom davanju krvi, pružanju prve pomoći, podršci porodicama u teškim situacijama, brizi o starima i najugroženijima, pravovremenom reagovanju u vanrednim situacijama i, pre svega, u spremnosti da budemo tu za drugog čoveka – kažu u despotovačkom CK, uz napomenu da ne postoji malo dobro delo.
U CK Despotovac izražavaju zahvalnost svim svojim volonterima, davaocima krvi, donatorima, saradnicima i profesionalcima koji delima pokazuju da solidarnost i čovečnost još uvek menjaju svet.
Budimo ljudi jedni za druge, budimo solidarni i budimo humani - poručili su iz ove organizacije povodom Svetskog dana humanitarne pomoći i njegovog obeležavanja.
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