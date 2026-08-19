UREĐUJE SE CENTAR LEBANA: Novi izgled pešačke zone
Centralna pešačka zona u Lebanu, u Ulici Cara Dušana, dobiće potpuno novi izgled investiranjem nešto više od 114 miliona dinara.
Lebane je ovu investiciju ugovorilo sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Projektom je previđeno popločavanje dela Ulice Cara Dušana odnosno šetališta dužine oko 250 metara, formiranje zelenih površina, sadnja novog drveća, ugradnja ambijentalne rasvete, kao i izgradnja fontane u delu pešačke zone, kod crkve.
Radiće se i na novoj atmosferskoj kanalizaciji i postavljanju hidrantske mreže. Uz projekat izgradnje pasarele preko reke Jablanice centar ove varoši na jugu Srbije dobiće potpuno nov i moderniji izgled.
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