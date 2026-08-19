POPRAVLJA SE DEO NADVOŽNJAKA: Veća bezbednost uz radove na saobraćajnici u Leskovcu

Na nadvožnjaku iznad železničke pruge u Leskovcu nastavljeni su radovi na sanaciji dela kolovoza sa ciljem dodatnog unapređenja bezbednosti i funkcionalnosti saobraćaja na ovoj frekventnoj saobraćajnici, na ulazu u grad.

Grad Leskovac

Radovi se izvode u Ulici Đorđa Stamenkovića, a u okviru redovnog održavanja puteva na teritoriji Leskovca. Posle mašinskog rušenja postojeće kolovozne konstrukcije i stabilizacije posteljice, ugrađen je tamponski sloj od prirodnog šljunka i ispitana njegova nosivost.

Izvedena su i dva tamponska sloja od drobljenog kamenog agregata. Danas je ugrađen osnovni, a sutra će biti postavljen i habajući sloj asfalta, pa će ova saobraćajnica postati funkcionalna u svom punom obimu, a na dužini od oko 425 metara.