POPRAVLJA SE DEO NADVOŽNJAKA: Veća bezbednost uz radove na saobraćajnici u Leskovcu
Na nadvožnjaku iznad železničke pruge u Leskovcu nastavljeni su radovi na sanaciji dela kolovoza sa ciljem dodatnog unapređenja bezbednosti i funkcionalnosti saobraćaja na ovoj frekventnoj saobraćajnici, na ulazu u grad.
Radovi se izvode u Ulici Đorđa Stamenkovića, a u okviru redovnog održavanja puteva na teritoriji Leskovca. Posle mašinskog rušenja postojeće kolovozne konstrukcije i stabilizacije posteljice, ugrađen je tamponski sloj od prirodnog šljunka i ispitana njegova nosivost.
Izvedena su i dva tamponska sloja od drobljenog kamenog agregata. Danas je ugrađen osnovni, a sutra će biti postavljen i habajući sloj asfalta, pa će ova saobraćajnica postati funkcionalna u svom punom obimu, a na dužini od oko 425 metara.
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