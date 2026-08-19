Srbija

POZNAT JE PO VELELEPNOM IKONOSTASU: U toku obnova Hrama Vaznesenja u Jarkovcu

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

19. 08. 2026. u 09:15

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Hram Vaznesenja Gospodnjeg u mestu Jarkovac u opštini Sečanj u Banatu, sagrađen između 1787. i 1797. godine i poznat po velelepnom ikonostasu, nalazi se u fazi obnove, a trenutni radovi obuhvataju rekonstrukciju tornja, zamenu krovnog pokrivača od daske i lima i obnovu fasade na zidanom delu tornja.

ПОЗНАТ ЈЕ ПО ВЕЛЕЛЕПНОМ ИКОНОСТАСУ: У току обнова Храма Вазнесења у Јарковцу

S. Mladenovski

-  Radovi se finansiraju iz više izvora, deo u iznosu pet miliona dinara, obezbeđen je putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, dok se preostali deo finansira sopstvenim sredstvima i prilozima vernog naroda - naglašava starešina Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, jerej Nikola Stevanović, uz napomenu da će tokom rekonstrukcije biti zamenjene oštećene grede i obnavljen krov i zvonik.
    - Posebna pažnja posvećena je očuvanju tradicionalnog izgleda hrama, a mnogo znači podrška vernog naroda u obnovi hrama i zahvalni smo svima koji svojim prilozima i na druge načine pomažu da se ovaj značajan verski i kulturni objekat sačuva za buduće generacije - dodao je Nikola Stevanović, uz napomenu da obnova hrama nije samo ulaganje u jedan objekat, već i doprinos očuvanju duhovne, kulturne i istorijske baštine Jarkovca.
 

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