POZNAT JE PO VELELEPNOM IKONOSTASU: U toku obnova Hrama Vaznesenja u Jarkovcu

- Radovi se finansiraju iz više izvora, deo u iznosu pet miliona dinara, obezbeđen je putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, dok se preostali deo finansira sopstvenim sredstvima i prilozima vernog naroda - naglašava starešina Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, jerej Nikola Stevanović, uz napomenu da će tokom rekonstrukcije biti zamenjene oštećene grede i obnavljen krov i zvonik.

- Posebna pažnja posvećena je očuvanju tradicionalnog izgleda hrama, a mnogo znači podrška vernog naroda u obnovi hrama i zahvalni smo svima koji svojim prilozima i na druge načine pomažu da se ovaj značajan verski i kulturni objekat sačuva za buduće generacije - dodao je Nikola Stevanović, uz napomenu da obnova hrama nije samo ulaganje u jedan objekat, već i doprinos očuvanju duhovne, kulturne i istorijske baštine Jarkovca.