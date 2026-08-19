DEPORTOVANI U LOGORE, PA STRELJANI: Dan sećanja na zločin nad Jevrejima iz Banata (FOTO)

Po velikoj vrućini i žegi, žene, deca i mnogo starih ljudi, deportovani su u beogradske logore Topovske šupe i Sajmište, odakle su, vođeni na streljanje u Jajince i ledinu pored sela Jabuka, nadomak Pančeva.

Povodom Dana sećanja na ovaj zločin, na Memorijalnom jevrejskom groblju u Zrenjaninu, po tradiciji održana je komemoracija, kojoj je prisustvovala i ambasadorka Izraela Avivit Bar Ilan, uz predstavnike lokalne vlasti, Saveza jevrejskih opština Srbije, kao i jevrejskih opština iz Beograda, Subotice i Zrenjanina, SUBNOR-a, kao i preživele svedoke tragičnih događaja tog perioda.

- Sećanjem na jedan od najtužnijih dana u istoriji grada, odajemo počast stradalima koji su deportovani i streljani samo zato što su bili drugačiji, pripadali drugoj veri i bili Jevreji, a nema reči kojima se mogu opisati strahote Holokausta, kao što ne postoji vreme koje bi dozvolilo da se zločin zaboravi, umanji ili nazove drugačijim imenom - naglasio je Saša Santovac, zamenik gradonačelnika, uz napomenu da je Zrenjanin prvi grad u Srbiji u kojem je na pet lokacija, za porodice Elek, Ekštajn, Đarfaš, Kunstler i Ivanji, postavljeno spomen-obeležje „Kamen spoticanja“ u znak sećanja na članove Jevrejske zajednice koji su bili žrtve Holokausta.

Pre komemoracije na Jevrejskom griblju, gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura, u Gradskoj kući priredio je svečani prijem za ambasadorku Izraela Avivit Bar Ilan.



