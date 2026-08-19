NAJAVA KOMUNALNE AKCIJE: Odnošenje kabastog otpada u opštini Veliko Gradište

VELIKO GRADIŠTE – Na području opštine Veliko Gradište tokom poslednje sedmice avgusta sprovodiće se akcija odnošenja kabastog otpada.

D.N.

Na području grada, Belog Bagrema i Rudareva, ovaj otpad odnosiće se svakog dana u periodu od 24. do 30, a sa područja seoskih naselja od 25. do 29. avgusta. Uz ovu najavu navedeno je da u kabasti otpad spadaju stari nameštaj, dotrajali predmeti i baštenski otpad, ali ne i građevinski šut.