Srbija

NAJAVA KOMUNALNE AKCIJE: Odnošenje kabastog otpada u opštini Veliko Gradište

Dušanka Novković

19. 08. 2026. u 07:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKO GRADIŠTE – Na području opštine Veliko Gradište tokom poslednje sedmice avgusta sprovodiće se akcija odnošenja kabastog otpada.

НАЈАВА КОМУНАЛНЕ АКЦИЈЕ: Одношење кабастог отпада у општини Велико Градиште

D.N.

Na području grada, Belog Bagrema i Rudareva, ovaj otpad odnosiće se svakog dana u periodu od 24. do 30, a sa područja seoskih naselja od 25. do 29. avgusta. Uz ovu najavu navedeno je da u kabasti otpad spadaju stari nameštaj, dotrajali predmeti i baštenski otpad, ali ne i građevinski šut.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"