NAJAVA KOMUNALNE AKCIJE: Odnošenje kabastog otpada u opštini Veliko Gradište
VELIKO GRADIŠTE – Na području opštine Veliko Gradište tokom poslednje sedmice avgusta sprovodiće se akcija odnošenja kabastog otpada.
Na području grada, Belog Bagrema i Rudareva, ovaj otpad odnosiće se svakog dana u periodu od 24. do 30, a sa područja seoskih naselja od 25. do 29. avgusta. Uz ovu najavu navedeno je da u kabasti otpad spadaju stari nameštaj, dotrajali predmeti i baštenski otpad, ali ne i građevinski šut.
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