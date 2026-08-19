Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

19. 08. 2026. u 07:27

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GOLUBAC – U četvrtak, 20. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 6.30 do 14.30, na području opštine Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad. Od 8.30 do 12.30, na području grada Požarevca sa mreže će biti isključen deo Bradarca kod Lovačkog doma.

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