OBELEŽENA 221 GODINA OD BOJA NA IVANKOVCU: Venci na spomenik Milenku Stojkoviću na „Šančevima“ u Ćupriji (FOTO)

U ĆUPRIJI je danas na lokalitetu „Šančevi“ svečanom ceremonijom i polaganjem venaca obeležena 221-godišnjica Boja na Ivankovcu, jedne od prvih pobeda i najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka.

Foto: V. Milojević

Nakon pomena koji je služio vladika braničevski Ignatije sa sveštenstvom, vence na spomenik vojvodi Milenku Stojkoviću i njegovim saborcima su položile delegacije Vlade Srbije, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Opštine Ćuprija i boračkih organizacija.

Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poručio je da zavet i žrtva ivankovačkih junaka treba da budu putokaz generacijama koje dolaze, ujedno podsetivši na značaj vekovne borbe za slobodu Srbije, kroz vekove.

Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice opštine Ćuprija, istakao je da Ivankovac ima posebno mesto u istoriji Srbije i Ćuprije, ali i da sećanje na junake treba pretočiti u odgovornost prema budućnosti.

- Naša obaveza nije da živimo u prošlosti, već da prošlost poštujemo tako što ćemo odgovorno graditi budućnost. Da budemo vredni, pošteni i hrabri, da čuvamo svoju zemlju, porodice, tradiciju, kulturu i nasleđe - poručio je Vasiljević.