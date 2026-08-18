Srbija

OPREZ - POLICIJA VEŽBA: Bojevo gađanje na više strelišta u Pčinjskom okrugu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 08. 2026. u 13:38

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Policijska uprava u Vranju saopštila je da će, od 1. do 16. septembra, od 7 do 16 časova, na strelištima u selima Ljiljance, Reljan, Stubal i Donji Radičevci biti izvedeno bojevo gađanje.

ОПРЕЗ - ПОЛИЦИЈА ВЕЖБА: Бојево гађање на више стрелишта у Пчињском округу

Foto: Freepik/ senivpetro

U selu Ljiljance, u opštini Bujanovac, bojevo gađanje biće izvedeno 2, 3. i 4. septembra, u selu Reljan, u opštini Preševo, 1.septembra, u selu Stubal, u opštini Vladičin Han, 8,9,10,11,15. i 16. septembra i u selu Donji Radičevci, opština Bosilegrad, 7. septembra ove godine.
Tokom gađanja, zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta koja će biti obeležena crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđena stražarima.

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