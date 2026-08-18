PARAĆINSKI PLANINARI NA PROKLETIJAMA: PK „Javorak“ osvajao vrhove iz doline Grebaje (FOTO)
AGILNI članovi Planinarskog kluba „Javorak“ iz Paraćina minulog vikenda organizovali su prelepu akciju u nacionalnom parku „Prokletije“, odakle su iz doline Grebaje izveli uspon na više vrhova, u skladu sa fizičkom spremnošću učesnika akcije.
U usponima je učestvovalo dvadeset planinara koji su bili podeljeni u dve grupe.
Visokogorci su se popeli na Severni vrh Karanfila (2460 metara mnv) i Veliki vrh (2490 mnv) sa povratkom preko Šupljih vrata (Mačiji poljubac) u dolinu. Ovaj uspon je bio zahtevan i namenjen iskusnijim planinarima dobre fizičke kondicije, a vodič je bio visokogorac Igor Stefanović.
Druga grupa je izvela uspon na Volušnicu (1879 metara), Popadiju (2030) i Talijanku (2057 mnv) Prema rečima učesnika, njihova staza je pružala jedan od najlepših pogleda na masiv Prokletija.
Ova trodnevna aktivnost Paraćinaca u nacionalnom parku Prokletije može se svrstati u jednu od najlepših ovogodišnjih akcija koju je za svoje članove organizovao „Javorak“.
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