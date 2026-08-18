GROZNICA ZAPADNOG NILA U BANATU: Registrovana četiri slučaja, oprez na snazi
PREMA poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je od 1. juna do sada ukupno registrovano šest slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega čak četiri u Banatu.
Među obolelima su dve žene i četiri muškarca, prosečne starosti 64 godine. Dvoje ih je iz Južnog Banata, dvoje iz Srednjeg Banata, a dvoje iz Beograda.
Nadležni apeluju na građane da primenjuju mere lične zaštite od komaraca, koji prenose ovu sezonsku zarazu. Takođe, naglašavaju da se u slučaju pojave visoke temperature, glavobolje, ukočenosti vrata i dezorijentacije obavezno jave svom izabranom lekaru, jer su to sve simptomi groznice Zapadnog Nila.
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