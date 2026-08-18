Srbija

GROZNICA ZAPADNOG NILA U BANATU: Registrovana četiri slučaja, oprez na snazi

Јелена Баљак
Jelena Baljak

18. 08. 2026. u 13:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je od 1. juna do sada ukupno registrovano šest slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega čak četiri u Banatu.

ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА У БАНАТУ: Регистрована четири случаја, опрез на снази

Foto: Depositphotos/mrfiza

Među obolelima su dve žene i četiri muškarca, prosečne starosti 64 godine. Dvoje ih je iz Južnog Banata, dvoje iz Srednjeg Banata, a dvoje iz Beograda.

Nadležni apeluju na građane da primenjuju mere lične zaštite od komaraca, koji prenose ovu sezonsku zarazu. Takođe, naglašavaju da se u slučaju pojave visoke temperature, glavobolje, ukočenosti vrata i dezorijentacije obavezno jave svom izabranom lekaru, jer su to sve simptomi groznice Zapadnog Nila.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
Tip fudbal

0 5

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 14:15 >> 14:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica