VEČERAS U ISTORIJSKOM ARHIVU SMEDEREVSKE PALANKE: Izložba crteža ikonostasa crkve Svetog preobraženja
U Istorijskom arhivu „Veroslava Veljašević“ u Smederevskoj Palanci večeras 18. avgusta, biće otvorena izložba originalnih crteža ikonostasa crkve Svetog preobraženja.
Izložba pod nazivom „Od ideje do večnosti“ se otvara u 19 časova.
Izložba je deo programa manifestacije „Kulturno leto 2026“.
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