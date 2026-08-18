Srbija

VEČERAS U ISTORIJSKOM ARHIVU SMEDEREVSKE PALANKE: Izložba crteža ikonostasa crkve Svetog preobraženja

Јелена Илић
Jelena Ilić

18. 08. 2026. u 12:55

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U Istorijskom arhivu „Veroslava Veljašević“ u Smederevskoj Palanci večeras 18. avgusta, biće otvorena izložba originalnih crteža ikonostasa crkve Svetog preobraženja.

ВЕЧЕРАС У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ: Изложба цртежа иконостаса цркве Светог преображења

Arhiv Smederevska Palanka

 Izložba pod nazivom „Od ideje do večnosti“ se otvara u 19 časova.

Izložba je deo programa  manifestacije „Kulturno leto 2026“.

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